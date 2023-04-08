Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Tuzburgazı Mahallesi’nde hayırsever Mustafa Akıllı tarafından yaptırılan sağlık evi, dualar eşliğinde hizmete girdi.

Tuzburgazı Mahalle sakinlerinden hayırsever Mustafa Akıllı tarafından babası Hacı İbrahim Akıllı adına yenilenerek, hizmete sunulan sağlık evi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan hayırsever Akıllı, mahalle muhtarı Mutlu Akıllı’nın çağrısı üzerine böylesi bir hayrı yapma fırsatı bulduğunu belirterek "Köyüme böyle bir yatırım yaptığım için mutluyum. Allah inşallah daha fazla yatırım yapmayı nasip eder" dedi.

Açılış kurdelesi esnasında kısa bir konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, sağlık evinin Tuzburgazı’na hayırlı olmasını diledi.

Sağlığın dışında tüm unsurların teferruat olduğunu belirten Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise "Daha konforlu ve modern düzende hizmet verecek hale gelen sağlık evinin yapımını üstlenen hayırsever Mustafa Akıllı’ya Tuzburgazı halkı ve sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ilçe müftüsü Ali Saim Doğru tarafından yapılan dualar eşliğinde katılımcılar açılış kurdelesini kesti. Hizmete giren sağlık evini gezen protokol üyeleri, hizmet binası hakkında bilgi aldı.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, Tuzburgazı Mahalle Muhtarı Mutlu Akıllı ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.