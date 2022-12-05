Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tuzak kurularak yakalanan 40 adet saka kuşu, jandarma ekipleri tarafından doğaya salındı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde tuzak kurularak yakalanan 40 adet saka kuşu, jandarma ekipleri tarafından doğaya salındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Camili Mahallesi’nde devriye attığı sırada 2 şahıstan şüphelendi. Ekipler, iki şahsın ses cihazı ile tuzak kurarak avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan 40 adet saka kuşu yakaladıklarını tespit etti. Şahıslarla birlikte 3 adet kuş kafesi ve 2 adet ses cihazı ele geçirildi.

Şahıslar hakkında tanzim edilen idari yaptırım karar tutanağı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilirken, el konulan 40 adet saka kuşu jandarma tarafından doğaya salındı.