Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak tuzakla şahin avlamaya gelen 2 kişiye, yaklaşık 25 bin lira idari para cezası yazılırken, avda kullandıkları otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak tuzakla şahin avlamaya gelen 2 kişiye, yaklaşık 25 bin lira idari para cezası yazılırken, avda kullandıkları otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi kırsalında 2 kişinin tuzak kurarak yasadışı şekilde şahin avladığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, araziyi karış karış tarayarak yasadışı avlanan şahısların yerini tespit etti. 2 şüpheli, kaçak av için kullandıkları tuzaklarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede şahısların yasadışı av için Şanlıurfa’dan geldikleri tespit edildi. Şahısların, yakaladıkları şahinleri canlı şekilde sattıkları bilgisine ulaşıldı.

2 şüpheliye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan yaklaşık 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Yasadışı avda kullanılan ve piyasa değeri 80 bin liraya yakın olan otomobile de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7/24 devam edeceği; kaçak avcılığın önlenmesi için de tüm çabanın gösterileceği vurgulandı.