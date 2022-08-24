Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Alpu Orman İşletme Şefliği yetkilileri, Eskişehir’in Söğütçük Mahallesi’ndeki Tuz Çalısı ve Bozkır Otu Deneme Sahası Projesi’ni yerinde incelenerek durum değerlendirmesi yaptılar.

Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Alpu Orman İşletme Şefliği yetkilileri, Eskişehir’in Söğütçük Mahallesi’ndeki Tuz Çalısı ve Bozkır Otu Deneme Sahası Projesi’ni yerinde incelenerek durum değerlendirmesi yaptılar.

Eskişehir Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde olmak üzere Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Alpu Orman İşletme Şefliği, Söğütçük Mahallesi sınırları içerisindeki Mera Islah Projesi çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılındaki Tuz Çalısı Deneme Sahası ile yine aynı alana tesis edilen Bozkır Otu Deneme Sahası yerinde incelendi.

Tuz Çalısı ve Bozkır Otu’nun gelişimine dair değerlendirilme yapıldı

Ot alma ve çapa bakımları gerçekleştirilen incelemelere, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ayhan Şenel, Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan, Etüd Proje Başmühendisi Ender Tuncer ve Alpu İşletme Şefi Semih Aslan katıldı. Enso fidanları kullanılarak dikimi yapılan bölgede, Tuz Çalısı ve Bozkır Otu’nun gelişim durumları, sahadaki adaptasyonları, tohum tutma kabiliyetleri ve sahaların otlatmaya açılmaları gibi konular değerlendirildi.