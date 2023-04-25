Tüysüzler pazarında bulunan 45 pazar yeri için İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi ve Pazarcılar Odası tarafından Tüysüzler pazarında bulunan 45 pazar yeri için İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesinde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine çok sayıda pazarcı esnafının yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve Tüysüzler Mahalle Muhtarı Selahattin Harata katıldı.

"İmar Müdürlüğünün de çalışmalarıyla orayı pazar kurulabilecek hale getirdik"

Kura çekimi öncesi kürsüye gelen İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Bu bölgedeki pazar ihtiyacını muhtarımız ilettikten sonra ’Belediye olarak ne yapabiliriz?’ diye düşündük. Şu anda pazarın kurulduğu yer aslında bir pazar yeri değil otopark alanıydı. İmar Müdürlüğünün de çalışmalarıyla orayı pazar kurulabilecek hale getirdik. Pazarcılar Odası ve Zabıta Müdürlüğümüzün desteğiyle tüm süreçleri tamamladık. Biz şeffaf olmak amacıyla herkesin huzurunda noterimizin katılımıyla çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. Kura çekilişimizin esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Ben burayı 2. Yahya Kaptan olarak görüyorum"

Kura öncesi konuşan Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, "Benim dönemimde kurulan ilk yeni pazar yeri olacak burası. Güzel bir pazar yeri oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi pazarcı esnafını hep önemsedi. Bu pazar yerinde tüm yerler köşe. Kimseye arada değil. Buraya 60-70 esnaf da sığabilirdi ama biz dedik ki, ’Pazarcı esnafı güzel tezgah açsın’ Yerlerimiz 9 metre. Bugüne kadar bütün pazarlarda hep standart 5 metre olarak planlandı tezgahlar. Bundan sonra açacağımız pazarlarda da standardımız 9 metre olacak. Tüysüzler Mahallesi Kocaeli’nin en hızlı gelişen mahallelerinden bir tanesi. Ben burayı 2. Yahya Kaptan olarak görüyorum. Burada esnafımız gerçekten çok iyi paralar kazanacak. Bu pazarın üst kısmı da kapanacak. Öncelikli gruplarımız var kurada. İlk grubumuz İzmit’te hiç pazar yeri olmayanlar, sadece bir pazar yeri olan arkadaşlar ikinci grubumuz. Amacımız yeri olmayan arkadaşlara yer kazandırmak. Bu kuradan çıkan arkadaşlar burada 3 hafta üst üste tezgah açmazlarsa yeri iptal olacak" şeklinde konuştu.

"Bize 269 müracaat yapıldı"

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ise kura öncesi bilgiler vererek, "Pazarcılık zor bir meslektir. Biz ekip olarak sizlere hizmet vermek adına canla başla çalışıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Şu ana kadar hiçbir pazar yeri kurası noter huzurunda çekilmedi. 45 adet yer için bugün kura çekimi yapıyoruz. 24 adet sebze tezgahı, 12 adet üretici tezgahı, 5 adet tuhafiye tezgahı, 2 temel gıda tezgahı, 2 adet de balıkçı tezgahı olacak. Bize 269 müracaat yapıldı. Kurulan komisyonda başvurular incelendi. Güzel bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bol ve bereketli kazançlı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.