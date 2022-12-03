TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık zorunlu aranın ardından 39. kez “Kitap Şehre Geri Dönüyor” sloganıyla kapılarını açtı. Yazar Nazlı Eray’ın “Onur Yazarı” olarak belirlendiği 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 3-11 Aralık tarihleri arasında açık kalacak.

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık zorunlu aranın ardından 39. kez “Kitap Şehre Geri Dönüyor” sloganıyla kapılarını açtı. Yazar Nazlı Eray’ın “Onur Yazarı” olarak belirlendiği 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 3-11 Aralık tarihleri arasında açık kalacak.

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıllık zorunlu aranın ardından 39. kez “Kitap Şehre Geri Dönüyor” sloganıyla kapılarını açtı.

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı açılış törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve TÜYAP Kültür Fuarı Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkan Akgün açılış sonrasında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte kitap fuarını gezdi. Büyükçekmece Belediyesi’nin 10’uncu salondaki standında ziyaretçileri ağırlayan Başkan Akgün, pandemi nedeniyle 2 yıllık zorunlu aranın ardından bir kez daha TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu belirtti. Fuarın “Onur Yazarı” Nazlı Eray ile de bir araya gelen Başkan Akgün, Eray’ı kutladı.

Tema: "Kitabın Büyülü Dünyası"

Fuar çerçevesinde 9 gün boyunca çeşitli etkinliklerde yazaralar, yayınevleri ve kitaplar kitapseverlerle buluşacak. "Kitabın Büyülü Dünyası" temasıyla gerçekleşecek fuarda fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklanılacak.

Fuar; panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300’e yakın kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde 2 bine yakın yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı bulabilecek.