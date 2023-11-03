Konya’da polis ekiplerin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 55 bin uyuşturucu hap, tuvalete atılmış şekilde 600 gram eroin ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde merkez Meram ilçesi Boruktolu Mahallesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde 2 adrese baskın yaptı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda, şüphelilerin tuvalete attığı çorabı fark etti. Polis ekipleri tarafından çorabın içerisinde eroin maddesi ve 1 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi bulunurken, toplamda 450 gram metamfetamin maddesi, 600 gram eroin maddesi, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan baskınlarda M.Ş., Y.Ş., S.Ö., İ.Ö., G.M., Ç.G., C.G. ve S.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından il girişinde şüphe üzerine durdurulan tırda arama yapıldı. Yapılan aramada dorsedeki onlarca kolinin arasına zulalanmış vaziyette 55 bin adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken, tır sürücüsü S.B. gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan M.Ş., Y.Ş., S.Ö. ve İ.Ö.’ye "Uyuşturucu Madde Kullanmaktan" işlem yapılırken, G.M., Ç.G., C.G., S.S. ve S.B. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Nakletmek ve Kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.