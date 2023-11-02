Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarşının tuvaletinde yerde hareketsiz yatarken bulunan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine Ilıca-Kumköy turizm merkezindeki Kumköy Center isimli çarşıya gelen jandarma ve sağlık ekipleri, tuvalette hareketsiz şekilde yatan Oğuz Erçin’i (48) yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Erçin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erçin’in cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.