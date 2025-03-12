Türk uzay çalışmalarının önemli isimlerinden Tuva Cihangir Atasever, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Sinop’ta öğrencilerle bir araya geldi.

Sinop Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Atasever, Türkiye’nin uzay programı, astronotluk süreci ve bilimsel gelişmeler üzerine önemli bilgiler paylaştı. Türkiye’nin ikinci astronotu olan Tuva Cihangir Atasever, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, uzaya hazırlık sürecinden, mikro yerçekimi ortamında yapılan bilimsel deneylere kadar geniş bir yelpazede deneyimlerini paylaştı. Uzayda geçirdiği süre boyunca en etkileyici anlardan birinin dünyayı atmosferin dışından görmek olduğunu belirten Atasever, "Dünyayı uzaydan izlemek, insana tarifsiz bir huzur ve perspektif kazandırıyor. Ağırlıksız ortamda süzülmek ve üç boyutlu hareket etmenin özgürlüğünü yaşamak benzersiz bir deneyimdi" dedi.

Öğrenciler, Atasever’in anlatımlarını büyük bir ilgiyle dinlerken, astronotluk, uzay çalışmaları ve Türkiye’nin uzay vizyonu hakkında sorular sorma fırsatı buldu. Atasever, etkinlikteki konuşmasında astronot olmanın gerekliliklerinden, eğitim süreçlerinden ve uzay alanındaki fırsatlardan bahsederek gençleri bu alanda kariyer yapmaya teşvik etti. Uzay araştırmalarının, sadece bilimsel anlamda değil, aynı zamanda teknolojik gelişmeler için de büyük bir itici güç oluşturduğuna dikkat çekti.

Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) yürüttüğü projeler ve gelecekteki uzay misyonları hakkında da bilgiler paylaşan Atasever, etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk astronot Tuva Cihangir Atasever’in öğrencilerle buluştuğu etkinlik, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmayı hedeflerken, uzay çalışmalarında gençlerin daha aktif rol almasını teşvik etmeye yönelik farkındalık oluşturdu.