Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımının rakibine 60 sayı fark attığı karşılaşmayı izleyen Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye Şampiyonası’na katılmaları halinde takıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımının rakibine 60 sayı fark attığı karşılaşmayı izleyen Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye Şampiyonası’na katılmaları halinde takıma her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, davet üzerine Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımının maçını izledi. Alanya Belediye maçını 89-29 kazanan Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 Kız Basketbol Takımı, Başkan Tütüncü’den Türkiye Şampiyonası’na katılmaları halinde her türlü destek sözü de aldı. ‘Kepez Gençlik Buluşmaları’nda Başkan Tütüncü’yü ilk play-off maçına davet eden Toros Anadolu Lisesi öğrencisi Yaprak Açıkgöz, kazanmaları halinde Antalya Şampiyonluğu yolunda önemli bir adım atacaklarını söyledi. Antalya Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı sırasıyla 18-4, 24-9, 31-5 ve 16-11 biten periyotlarla kazanan Kepez’in kızları, kendilerinde yaşça büyük rakibinden puan almanın mutluluğunu yaşadı.

Hedef türkiye şampiyonluğu

Sporcusunun bu davetini kabul edip maçı izleme sözü veren Tütüncü, maçı tribünden izledi. Kulüp Başkanı Hakan Çatal ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takımını alkışlayan Tütüncü, soyunma odasına giderek, sporcularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. Açıkgöz’e sözünü tuttuğunu ifade eden Tütüncü, takım oyununu çok beğendiğini söyledi. Antalya Şampiyonluğu kupası beklediğini belirten Tütüncü, “Asıl hedefiniz Türkiye Şampiyonasına katılmak olmalı. Ben, bana düşen desteği vereceğim. Her daim yanınızdayım, bunu bilin” diyerek destek sözü verdi.