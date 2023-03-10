Depremzedeler yararına düzenlenen resim sergisinin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sanat bizim için, insanoğlu için yaşamın vazgeçilmezidir” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ressam Mukadder Öztürk’ün, ‘Depremzedelere Yardım Sergisi’nin açılışına katıldı. Aydın Kanza Sanat Galerisi’nde geliri depremzedeler yararına harcanacak serginin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sanat bizim için, insanoğlu için yaşamın vazgeçilmezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle; Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından birisi kesilmiş demektir. Gazimizin şehrimizi teşriflerinin seneyi devriyesine denk gelen bu sergide günümüze büyük bir güzellik kattı. Hocamız Mukaddes Öztürk’e başarılar diliyorum. Onun başarılarıyla iftihar ediyoruz. Şehrimize bugüne kadar sanat adına çok güzel sergiler armağan etti. Bizleri böylesine güzel ve anlamlı bir sergide bir araya getirdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu serginin depremzedelere bağış hedefli olması da son derece sosyal bir amaca yöneliyor“ dedi.

Sanatçılarımızla şehrimiz güzelleşiyor

“Sanatçılarımız yeni yeni eserler üretsinler” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri olan estetik ihtiyacı bu güzel ortamlarda karşılasınlar. Şehrimizi güzelleştirmeye devam etsinler. Ressamlar tuvalleriyle, fırçalarıyla, boyalarıyla hayatın renklerini bize sunsunlar. Müzisyenler hayatın güzelliklerini kalbimize akıtsınlar. Heykeltıraşlar hayatı tasvir ettikleri eserlerle meydanlarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, mekanlarımızı süslesinler. Her sanat erbabı kendi sanatıyla güzellikleri hayatın renklerini, tadını, dokusunu kalbimize nakşetsin” diye konuştu.