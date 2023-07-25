ANTALYA (İHA) – Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Pir Sultan Abdal Cemevi’nde düzenlenen oruç açma yemeğine katıldı. Tütüncü, “Muharrem ayında kalplerimizi canlarla birleştirmeye geldik” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi’nde Muharrem ayı dolayısıyla oruçlar bir arada açıldı. Dualar edildi, oruçlar açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Muharrem ayında kalplerimizi canlarla birleştirmeye geldik” dedi. Tütüncü, “Pir Sultan Abdal’ın yolunu takip eden onun devranında bulunan bütün canlarımız Bu güzel Muharrem-i Şerif ayında matem günlerinde sizlerle birlikte olmanın tarifsiz bahtiyarlığı içerisinde her birinizi sevgiyle selamlıyorum. Rabbim bütün güzel amellerinizi dergâhında kabul buyursun. Oruçlarınız makbul olsun. Sofralarımız bereketle dolsun. Bedenlerimize sıhhat afiyet olsun. Hayırlar feth olsun. Şerler def olsun. İki cihan saadeti hepinize, hepimize nasip olsun” diye konuştu.

Tütüncü, Pir Sultan Abdal’ın yolundan gidenlerin bu güzel ortamda, bu güzel muhabbet sofrası etrafında toplandıklarını da sözlerine ekledi.