Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Korkuteli İlçe teşkilatının aşure gününe katılarak, vatandaşlara aşure ikram etti.

Antalya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Korkuteli İlçe teşkilatının aşure gününe katılarak, vatandaşlara aşure ikram etti.

AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatı tarafından Şehitler Anıtı’nda aşure günü etkinliği düzenlendi. Korkutelilerin yoğun ilgi gösterdiği aşure gününde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar vatandaşlara aşure ikram etti. Bir aşure etkinliğinin daha gönülleri buluşturduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Bunun hikmetine bakarak tüm Müslümanların aşure gününü kutlarım” dedi. Başkan Tütüncü, daha sonra AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatının üye kayıt standında yeni üyelerin kaydını yaptı. AK Parti heyetiyle Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Kurtoğlu ve yönetimini de ziyaret eden Başkan Tütüncü, seçim heyecanı yaşayan yönetime ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.