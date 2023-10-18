Kepezli muhtarlarla buluşan Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, “Göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki; hep birlikte Kepez’de çok güzel hizmetler yaptık. Çok güzel eserler ortaya koyduk” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kepez’in mahalle muhtarlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Kepez Muhtarlar Derneğinin bir önceki Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, “Rabbim bu güzel birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. 15 yıl boyunca Kepez’in birçok mahalle sorununu ortadan kaldırmaya dönük muhtarla beraber çok çabalar sarf ettiklerini dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, “Bir araya gelebilecek kadar böyle bir hukukumuzun olduğunu görmek hepimiz için büyük bir mutluluk vesilesi” diye konuştu.

“El ele vererek çalıştık”

“15 yıl boyunca aldığımız her bir oyu helal ettirmek için akıp geçen zamanı iyi değerlendirip memleketimize, milletimize, insanımıza bir tane daha fazla güzel iş yapabilmek için çaba sarf ettik” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Geriye dönüp baktığımız zaman kazandığımız kalpler, biriktirdiğimiz hatıralar ve ortaya koyduğumuz eserler, bizim hatıramızı Kepez’in bizimle birlikte geçirdiği günlerini en güzel şekilde anlatacak, tanıtacak ve herkese de gösterecek. Sizlerle birlikte göğsümüzü gere gere söyleyebiliriz ki hep birlikte Kepez’de çok güzel hizmetler yaptık, çok güzel eserler ortaya koyduk, çok güzel işler kazandırdık. Bizlerin birlik ve beraberliği asla bozulmayacak. Birlikte, beraberce bu güzel şehrin bu güzel insanlara hizmet etmenin mutluluğuna erişmiş olacağız. Geldiğimiz noktada ortaya koyduğumuz çalışmalarda hepimizin katkısı var. Yaptığımız işlerin arkasındaki en büyük emek belediyemizin emekçilerinin olduğunu da bilmenizi isterim. Sonuçta bizler idareciyiz, bizler imkanları sağlarız, hedefleri koyarız ama o kaldırımı yapan işçimizdir, asfaltı döken işçimizdir, parkı yapan işçimizdir. Sağlık hizmetini mahalleye taşıyan bizim çalışanımızdır. Sportif faaliyetlerimizi getiren ya da eğitim çalışmalarımızı yapanların hepsi belediyemizin çalışanlarıdır. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim“ diye konuştu.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mehmet Çivik, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ve Kepez’in mahalle muhtarları katıldı.