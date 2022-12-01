Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ev ziyaretlerinde konuk olduğu Fabrikalar Mahallesi’nde kadınların spor salonu isteğini geri çevirmedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ev ziyaretlerinde konuk olduğu Fabrikalar Mahallesi’nde kadınların spor salonu isteğini geri çevirmedi.

İlçenin dört bir yanını gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hemşehrilerinin ev davetlerini de geri çevirmiyor. Fabrikalar Mahallesi’nde davet üzerine bir eve konuk olan Başkan Tütüncü, mahalle sakini kadınlarla çay içti, sohbet etti. Belediye hizmetleri noktasında kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sorması üzerine kadınlar, Başkan Tütüncü’den 3 talepte bulundu. Dokumapark’a kadınlara özel spor salonu, çocuklar için de ayrı bir spor salonu yapılmasını isteyen kadınlar, AKMEK El Emeği Çarşısı’nın da haftanın 2 günü hizmet vermesini istediler. Kadınların talepleri üzerine Başkan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’ı telefonla arayarak, daha önce talimatını verdiği çok amaçlı salonla ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu sordu.

Başkan Tütüncü, “Hedefimiz, bizden talep edilen kadınlara özel spor salonunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne açmak olsun” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınların çocuklar için spor salonu ve Dokumapark’taki AKMEK El Emeği Çarşısı’nın haftanın 2 günü hizmet vermesi taleplerini de geri çevirmedi. Başkan Tütüncü, çocuklar için spor salonunun Pil Fabrikası’na yapılacağını, haftanın bir günü hizmet veren AKMEK El Emeği Çarşısı’nın hafta sonları Antalyalıların hizmetinde olacağını kadınlara müjdeledi.