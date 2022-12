AK Parti Siyaset Akademisi Kadın programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hem bizim devletimiz ana’dır, hem de bizim tacımız hanım efendiler ana’dır. Hanım efendiler hem evde, hem de tarihte devlet ana’mızdır.” dedi.

AK Parti Siyaset Akademisi Kadın programında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hem bizim devletimiz ana’dır, hem de bizim tacımız hanım efendiler ana’dır. Hanım efendiler hem evde, hem de tarihte devlet ana’mızdır.” dedi.

Antalya’da, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları öncülüğünde “AK Parti Siyaset Akademisi Kadın” programı Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Nihat Zeybekçi’nin katıldığı programda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üstün çalışmalar sergileyen Antalya Kadın Kolları teşkilatına teşekkür etti. AK Parti Siyaset Akademisi Kadın programın da olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Tütüncü, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptığı sırada kadın kolları ile omuz omuza gerçekleştirdikleri güçlü çalışmalara değindi.

Gençlik ve kadın kolları yapılarının en güzel işlendiği yerlerden birinin Antalya olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Bizim kadın kolları teşkilatımız ilçelerle birlikte o kadar güzel ki, bu takdir ifadelerini hak ediyorlar. Kadın kollarımızın her zaman arkasındayız. 19 ilçenin tamamını geziyoruz. 19 ilçemizde zarafet, letafet sahibi kadın kolları başkanlarımız var. Onları gönülden takdir ediyorum. Biz her zaman kadın kolları teşkilatımızın yanındayız. Çünkü, hanım efendiler olmazsa hayat eksik olur, iş eksik olur, aş eksik olur, her şey eksik olur. “dedi.

Tarihte devlet Ana’dır

Kemal Tahir’in ölümsüz eseri “Devlet Ana” ya değinerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “ Kemal Tahir’e bakarsanız devlet ana’dır. Gerçekten hem bizim devletimiz anadır, hem de bizim tacımız hanım efendiler ana’dır. Hanımefendiler, hem evde, hem de tarihte devlet ana’mızdır. O yüzden bütün hanımefendilere teşekkürlerimi ifade etmek isterim. “ diye konuştu.

Bereketli ellerle ülkemize gelecek

Kadın kollarının övgülerin en güzelini hak ettiğini belirten Başkan Tütüncü, “Çok başarılılar. 2023 gibi çok önemli bir sınavı ülkemiz verirken, hanımefendilerin bu sınavın başarıyla sonuçlanmasına dair ortaya koyacakları çok anlamlı bir performans var. Onlar onu başaracaklar. Ve bu başarı hanımefendilerin bereketli elleriyle ülkemize gelecek. Buna yürekten inanıyorum. İl kadın kolları, ilçe kadın kollarımızın her zaman yanındayız. Kalplerimiz, gönüllerimiz her zaman sizlerle birlikte… “dedi.

AK Parti Siyaset Akademisi Kadın programına AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, ilçelerin kadın kolları başkanları ve kadın kolları teşkilatları katıldı.