Mevlid-i Nebi Haftası kutlama etkinliğinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, din görevlilerinin şehrin manevi imarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası kutlama etkinliğinde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, din görevlilerinin şehrin manevi imarını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Müftülüğü ’nün Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlendiği ‘Din Görevlileri Buluşması’na katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte emekli olmuş ve halen görevde olan din görevlileriyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı. Başkan Tütüncü, “Rabbim sağlık ve afiyetle daha uzun yıllar bu aziz millete, şehrimizin güzel insanlarına, sevgili evlatlarımıza hizmet etme saadetini sizlere nasip etsin“ dedi.

“Kalpleri nakış nakış işliyorsunuz”

Din görevlilerin şehrin manevi imarını gerçekleştirdiğini bildiren Başkan Tütüncü, “Sizlerde kalpleri nakış nakış işliyorsunuz ve şehrimizin manevi imarını gerçekleştiriyorsunuz. Nerede bir alim varsa orada bilgi vardır. Orada dinimizin ilk emri okuma gerçekleşiyordur. Nerede bir alim varsa orada hakikatin ışığı yükseliyordur. Orada cehaletin karanlığı kayboluyordur. Nerede bir alim varsa İslam’ın en önemli düsturu inananlar kardeştir düsturu gerçekleşiyordur“ diye konuştu.

Tütüncü’den din görevlilerine teşekkür

“Büyük düşüneceğiz ve büyük hayallerimiz olacak” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Sevginin asaletini toplumun bütün noktalarına aktarmak gibi bir vazifemiz olacak. Bu Müslümanlar olarak bu hepimizin vazifesi. Ama toplumun kanaat önderleri olarak hoca efendiler ve hoca hanımların elinde dilinde, kalbinde, gönlünde bu ideal, bu ülkü bambaşka şekilde taçlanacak. Şehrimize yapmış olduğunu her türlü hayırlı hizmetten dolayı, şehrimiz adına sizlere teşekkür ederim“ dedi.