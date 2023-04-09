Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, depremzede ailelerle iftar yemeğinde buluştu.

Antalya Elektrik Üretim Anonim Şirketi(EÜAŞ) misafirhanesinde kalan depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenlendi. Depremzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Ramazan güzellikleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, sofraları paylaşmak, hatıraları paylaşmaktır” dedi. Mübarek Ramazan ayında tutulan oruçların kabulü ve yaklaşan bayramında hayırlar ve güzellikler getirmesini dileyen Başkan Tütüncü, depremzede ailelerle sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. İftar yemeğinin ardından, Kepez Belediyesi’nin birbirinden renkli atölye çalışmalarına katılan çocukları ziyaret etti. Çocukları seven Başkan Tütüncü, “Çocuklar eğleniyor musunuz? Beğendiniz mi etkinliklerimizi, hoşunuza gitti mi? diye sordu.

Çocuklara özel atölye çalışmaları

Depremzede ailelerle için tertip edilen iftar yemeğinde, Kepez Belediyesi tarafından psikososyol destekli çocuk etkinlikleri de düzenlendi. Ramazana özel atölye çalışmalarında; Karagöz Hacivat Kukla Atölyesi, Davulcu Amca Sanat Atölyesi ve Maske Boyama Atölyesi düzenlendi. Sevimli maskotların renk kattığı iftar programında dans gösterileriyle de çocukların kaliteli ve keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.