Uşak Çölyak Derneği ve Antalya Çölyak Derneği ile “Bi Dilim Kafe”de düzenlenen kahvaltı programında buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sizlerin sağlığını çok önemsiyoruz. Bunun için başta çölyak aileleri olmak üzere, sağlıklı beslenmeye dikkat eden bütün hemşerilerimizin ulaşabileceği glütensiz ürünler üretim tesisimizi hayata geçirdik.” dedi.

Uşak Çölyak Derneği ve Antalya Çölyak Derneği ile “Bi Dilim Kafe”de düzenlenen kahvaltı programında buluşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sizlerin sağlığını çok önemsiyoruz. Bunun için başta çölyak aileleri olmak üzere, sağlıklı beslenmeye dikkat eden bütün hemşerilerimizin ulaşabileceği glütensiz ürünler üretim tesisimizi hayata geçirdik.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Uşak Çölyak Derneği, Antalya Çölyak Derneği ve çölyaklı ailelerle bir araya geldi. “Bi Dilim Kafe”de düzenlenen kahvaltıda, çölyaklı ailelere Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı Glütensiz Üretim ve Satış Tesisi’nde üretilen ürünler ikram edildi. Başkan Hakan Tütüncü Uşak Çölyak Derneği’ni ve çölyaklı aileleri Kepez’de ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Antalya Çölyak Derneği Başkanı Hakan Yılmaz’ın da katkılarıyla geçtiğimiz günlerde Kepez’de glütensiz üretim tesisi açıldığını bildiren Başkan Tütüncü, “Başta çölyak aileleri olmak üzere, sağlıklı beslenmeye dikkat eden bütün hemşerilerimizin ulaşabileceği glütensiz ürünler üretim tesisini hayata geçirdik. Tesisimizin açılışını glütensiz aşure etkinliğiyle gerçekleştirdik. Bugün sizlere sunduğumuz glütensiz ürünlerde tesisimizin imalatıdır. “diye konuştu.

Kepez İlçesi hakkında da misafirlere bilgi veren Başkan Tütüncü, Antalya’nın nüfus olarak en büyük ilçesi olan Kepez’in yaklaşık 700 bin nüfus oranına sahip olduğunu ve genç nüfus oranının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Dokumapark’ı anlattı

Kahvaltının ardından misafirlerin gezeceği Dokumapark hakkında da bilgi veren Başkan Tütüncü, “Dokumapark, dünya çapında iftiharımız olan ve Avrupa Konseyinden ödül alan, Türkiye içinde çok önemli bir proje… Antalya’nın eski Pamuk Dokuma Fabrikasının hiçbir binasını yıkmadan, bütün binaları geçmişinden koparmadan restore ederek geleceğe taşıdık. Dünya’nın en zengin oyuncak müzelerinden birisini burada göreceksiniz. En yenisi 28 yaşında en eskisi 280 yaşında olan tam 14 bin oyuncak çocuklarımızı bekliyor. Dokumapark içerisinde 13 tane müzemiz var. Kütüphanelerin bizim için çok ayrı bir önemi bulunuyor. Çocuklarımız güzel mekânlarda ve imkânlarda öğrensinler istiyoruz. Şahane bir çocuk kütüphanemiz bulunuyor. Çocuk kütüphanemizin yanında da 1930 model Türkiye Cumhuriyetinin ilk şimendiferi olan buharlı treni göreceksiniz. O treni çürümeye terk edilmiş bir şekilde bırakıldığı Uşak ilinden getirttik. Arkasına güzel bir vagon yerleştirdik. Önce Tren Kütüphane oldu. Sonra bir istasyon binasıyla çocukların muhteşem bir şekilde vakit geçirdikleri, hocaların atölye çalışmaları gerçekleştirdiği bir eğitim yuvası oldu. Bir orman kütüphanemizde bulunuyor. Şehrin tam merkezinde kuş sesleriyle çam ağaçlarının içerisinde oksijeni bol muhteşem bir kütüphanemiz var. Dokumapark Antalya’da denetimleyeceğiniz birçok güzelliği bir arada sunuyor. Buraların sahipleri sizlersiniz ve kendinizi evinizde gibi hissedin. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum” dedi.