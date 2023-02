Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Afetler ne kadar büyük olursa olsun, bizim dayanışma duygularımız, milletimizin estirmiş olduğu bu yardımlaşma rüzgarı inanıyorum ki; her şeyin üstesinden gelecek. Bu zor günlerin izlerini birlikte ve beraberce silmeye çalışacağız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Afetler ne kadar büyük olursa olsun, bizim dayanışma duygularımız, milletimizin estirmiş olduğu bu yardımlaşma rüzgarı inanıyorum ki; her şeyin üstesinden gelecek. Bu zor günlerin izlerini birlikte ve beraberce silmeye çalışacağız” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifinin düzenlediği dua ve yemek etkinliğinde depremzede ailelerle bir araya geldi.

Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Bal, kooperatif üyeleri ve depremzede ailelerin katıldığı programda konuşan Başkan Tütüncü, “Birlik ve beraberliğimizle bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

“Afetler ne kadar büyük olursa olsun, bizim dayanışma duygularımız milletimizin estirmiş olduğu bu yardımlaşma rüzgarı ben inanıyorum ki; her şeyin üstesinden gelecek” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Biz birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetlendikçe inanıyorum ki; bu zorlukları, bu güçlükleri kolaylaştıracağız. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Ya da her güçlükten sonra bir kolaylık vardır. Bu bizim anlayışımızın tamda merkezinde olan bir yaklaşım. İnanıyorum ki; Allah’ımız bu zorluktan sonra bir kolaylık oluşturacaktır. Bizler necip bir millete sahibiz, necip bir milletin evlatlarıyız. Herkes seferber oldu. Genciyle yaşlısıyla çocuğuyla Herkes deprem bölgesindeki kardeşlerimiz için, deprem bölgesinden kentimize gelen kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak için çırpınıp durdu. Son 20 günde biz bunlara şahit olduk. Bu güzelliklerle, bu birlik ve beraberliğimizle bu günleri de aşacağız. Bugün burada birbirimize sevgiyle bakmak, birbirimizi kucaklamak çok büyük bir anlam taşıyor”diye konuştu.

Tütüncü, belediye ve Çiğdem Çiçekleri Kadın Kooperatifi işbirliğiyle depremzedeler için psikolojik destek ve sosyal destek anlamında da çalışmalar yapacaklarını da bildirdi.

"Yardımlaşmanın güzel örnekleri"

Antalya’daki depremzede aileleri en iyi şekilde misafir edeceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Bu zor günlerin izlerini birlikte ve beraberce silmeye çalışacağız. Kalplerimizde herkese yetecek kadar bir yer var. Akdeniz’in insanı sıcaktır. Bizim kalplerimiz Akdeniz kadar geniştir. Bu günleri yardımlaşmanın en güzel örneklerini göstererek, aşacağız. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim şehitlik mertebesi nasip etsin. Bu zor günleri hep beraber aşacağız “ifadelerini kullandı.