Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki 5. Kepez Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez’de kitapların, bilimin ve öğrenmenin ikliminde güzel bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Kitap fuarımız, 13 Mayıs’a kadar Antalyalı okurlarımızı bekliyor” dedi.

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 5’ncisini düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, binlerce kitabı kitapseverlerle, 114 yazarı da hayranlarıyla buluşturuyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kitap Fuarını gezen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yayınevlerinin stantlarını ziyaret etti. Yayınevlerinin stantlarını tek tek gezen Başkan Tütüncü, kitapları inceledi, fuarı ziyaret eden vatandaşlarla da aldıkları kitaplarla ilgili ayaküstü sohbet etti. Başkan Tütüncü, isteyen ziyaretçilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

330 yayınevi, 114 yazar

Kepez Kitap Fuarı hakkında duygu ve düşüncelerini aktaran Başkan Tütüncü, “Kitapların dünyasında büyük bir heyecanla bir araya geldik. Muhteşem bir buluşma. Kitap fuarımız, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 13 Mayıs’a kadar devam edecek. 330 yayınevinin seçkin eserleri, 114 yazar okur buluşması ve binlerce kitapta Antalyalı okurları bekliyor” dedi. Kepez Belediyesi’nin 5. Kepez Kitap Fuarı, 13 Mayıs 2023 tarihine kadar saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında kitapseverleri bekliyor.

Kitap Fuarı’nda 6 Mayıs

Murat Kaplan, Zekeriya Elifoğlu, Zuhal Taşçı, Senai Demirci, Sibel Uzun, Özgür Polat, Dilek Cesur, Mücahit Küçükyılmaz, Murat Menteş, Nurullah Genç, Timur Yılmaz söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek. Yazar Beyza Aksoy, Almina Tamer, Mehmet Ali Bulut, Hilal Aydın Özcan, Fatih Tuncay, Buse Kudun, Demet Türkmen, Ufuk Elver ve Muhammed Esiroğlu okurlarıyla buluşacak.