Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla koltuğunu Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin 5 yaşındaki öğrencisi Emine İdil Kafes’e devretti. İdil’in, ilk isteği çocuklar için çikolata sokağı, su parkı ve okullara hemşire istedi.

Tütüncü, Ramazan ayında Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin Sakarya Şubesi’nde çocukların tekne orucu sevincine ortak olmuştu. Bu ziyaret sırasında 5 yaşındaki Emine İdil Kafes, Başkan Hakan Tütüncü’nün yanına gelerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başkanlık koltuğuna oturmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine Başkan Tütüncü’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğretmeniyle birlikte belediyede ağırladığı 5 yaşındaki Emine İdil Kafes’e başkanlık koltuğunu devretti.

"3 proje talebinde bulundu"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “İdilcim bugün, Kepez’in belediye başkanı sensin. Başkanım talimatlarınızı alalım.” dedi. Başkan Tütüncü’den, Emine İdil Kafes 3 proje talebinde bulundu. Projelerini tek tek sıralayan küçük İdil, sıcacık mis gibi kokan Çikolata Sokağı, çocukların ıslanarak mutlu olacağı su parkı ve okullara hemşire istedi. Emine İdil Kafes’in, taleplerinden iki tanesinin faaliyete geçirilen projeler olduğuna değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Doktorlarımız ve hemşirelerimiz okulları tek tek geziyorlar. Başta göz sağlığı olmak üzere çocuklarımızın sağlık durumlarını kontrol etmek, onların tedaviye ihtiyaçları varsa, onları tedaviye yönlendirmek üzere sağlık ekiplerimiz okul okul gezerek, gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu bizim faaliyete geçirdiğimiz hizmetlerimizden” dedi.

"Kepez’e 2 su parkı

Kepez’e 2 tane su parkı yapıldığının da müjdesini veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı’nda yaz günlerinde çocukların serinleyeceği bir su parkı yaptıklarını, ikinci su parkının da aquapark olduğunu ve hazırlıklarının yapıldığını müjdeledi. Çikolata Sokağı projesiyle ilgili de gerekli çalışmanın yapılacağını belirten Başkan Tütüncü, “Sevgili İdil kızımızın şahsında bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.