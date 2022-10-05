Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, çay ve tutun tespit köpeği Yolcu’nun tepkileri üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, çay ve tutun tespit köpeği Yolcu’nun tepkileri üzerine 2 ayrı araçta yapılan aramalarda 400 paket kaçak sigara yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri - Malatya karayolu üzerinde yol emniyet ve arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ekiplerle beraber bulunan Yolcu isimli çay ve tutun tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 çekicide arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 ayrı çekicide toplam 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.