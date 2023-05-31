Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, Dünya Tütünsüz Günü’nde yaptığı açıklamada tütün kullanımı yüzünden her yıl 65 bin çocuğun öldüğünü söyledi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanmaktadır. Ülkemizde 15 yaş üzeri nüfusta tütün ürünü kullanmayanlar, toplumun yaklaşık yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Tütün ürünü kullanmayanlar toplumun ekseriyetini oluşturmasına rağmen, tütün ürünü kullanımının yaygınlığı ve görünürlüğü yüksektir. Dünyada her gün 22 bin kişi bir yılda 8 milyondan fazla kişi tütün ürünü kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü kullandığı için değil, tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmektedir” dedi.

İl Sağlık Müdürü, “En yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri; kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün ürünü kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi vücudun pek çok yerinde pek çok kansere sebep olur” diyerek konunun önemini vurguladı.

“Tahminlere göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65 bin çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmak, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kısaca tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur.” diyerek tütün kullanıcılarının sadece kendine zarar vermediğini hatırlattı.

Müdür Karaca, “Her yıl 31 Mayıs tarihinde çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu sene Dünya Sağlık Örgütünün üye ülkelere önerdiği tema ’Tütüne değil yiyeceğe ihtiyacımız var’ dahilinde tütün tarımının ve tütün kullanımının çevreye, doğaya verdiği yıkıcı zararları da temas etmek istiyorum. Tütün ürünlerinin zehirli atıkları sınırlı ve değerli kaynakların zarar görmesine sebep olmaktadır. Her yıl, ekserisi plastik olan 2 milyon ton tütün ürünü ambalaj atığı oluşmakta ve bu atıklar çevreye zarar vermektedir” diye konuştu.

“Tütün üretimi pek çok tarım ürününden daha fazla su tüketimi gerektirmektedir" diyen Karaca, "Tek bir sigaranın tütününün yetiştirilmesi, üretimi, nakliyesi için yaklaşık 3,7 litre su kullanılmaktadır. Tütün endüstrisi dünyada her yıl yaklaşık 22 milyar ton yani 15 milyon olimpik yüzme havuzunun suyu kadar, su tüketimine sebep olmaktadır. Sigara izmaritleri, dünya çapında en yaygın atılan atıktır, sahillerde ve su kenarlarında en sık toplanan çöptür. Her yıl dünyada 4,5 trilyon sigara izmariti atığı oluşmaktadır. Ekseriyetle sigara izmaritlerinden oluşan tütün ürünü atıkları su kaynaklarına karışmakta ve zarar vermektedir. Tek bir sigara izmariti, ortalama 100 litre kadar suyu kirletmektedir. Sigara izmaritlerinde bulunan pek çok tehlikeli kimyasal madde atıkları sulara ve toprağa sızarak doğaya zarar vermektedir” diyerek çevre sağlığına dikkat çekti.

Tüm bu risklerin göz önünde bulundurarak, tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak, sağlıklı nesillerin yetişmesi için Manisa’da faaliyet gösterdiklerini ifade eden Karaca, “Yeşil Dedektör Uygulaması, Alo 171, Alo 184 ve Sigara Bırakma Poliklinikleri’ni kullanarak verdiğimiz mücadelede en önemli paydaşımız vatandaşlarımız. Vatandaşlarımızın bize ulaşması, onlara yardımcı olmamızı kolaylaştırıyor. Toplumu pasif sigara dumanının zararlarından korumanın en büyük adımı sigara kullanımının bütün kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi (DHSDS) ile ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, denetimlerin anlık olarak takibi ve raporlaması gerçekleşmektedir. İlimizde denetimler, tablet bilgisayarlarla ve il genelindeki 22 denetim ekibiyle yapılmaktadır” dedi.

Uzm. Dr. Erol Karaca il genelinde 2023 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 23 bin 752 denetim gerçekleştiğini 28 kişi ve 91 kuruma bu denetimlerde para cezası uygulandığını dile getirirken “4207 sayılı Kanun ihlaline şahit olan vatandaşlarımızın ALO 184 SABİM, ALO 112 Acil Çağrı hatlarına ve Yeşil Dedektör uygulaması ile şikâyette bulunabilirler. Ekiplerimiz hafta sonu ve mesai saati sınırlaması olmadan çalışıyor” diyerek vatandaşları göreve çağırdı.

Uzm. Dr. Erol Karaca açıklamasını şöyle tamamladı: “2023 yılı içerisinde sigara bırakma polikliniklerimize bin 160 kişi müracaat etti. Bin 128 kişiye sigara bırakma ilacı, 75 kişiye nikotin bandı dağıtıldı. Şu ana kadar 87 kişi sigarayı bırakmada başarı elde etti. Sağlıklı bir toplum için vatandaşlarımızı polikliniklerimize bekliyoruz. Size yardım etmemize izin verin.”