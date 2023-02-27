Denizli’de yapılan kaçak tütün operasyonu çerçevesinde yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de yapılan kaçak tütün operasyonu çerçevesinde yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde "tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir haftada 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 7 bin 200 adet sarma sigara, 335 paket kaçak sigara, 3 bin 98 adet sigara, 9 kilogram kıyılmış tütün ve 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi.