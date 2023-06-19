Denizli’de tütün kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden binlerce malzeme ele geçirildi.

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Denizli’de son bir hafta içinde tütün kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede ekipler belirlediği 4 farklı adrese farklı zamanlar operasyon düzenledi. Yapılan operasyon çerçevesinde 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan arama ve çalışmalarda; bin 748 adet sarma sigara, bin 665 adet sigara sarma kağıdı, 1 paket pipo tütünü, 226 adet elektronik sigara ve 6 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında ise kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.