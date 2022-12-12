Denizli’de Tütün, alkol ve akaryakıt kaçaklığına yönelik yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de Tütün, alkol ve akaryakıt kaçaklığına yönelik yapılan operasyonda, yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde Tütün, alkol ve akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için operasyon yapıldı. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde bir haftada 3 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 200 litre alkol yapımında kullanılan madde, 26 litre kaçak alkol, 30 adet kaçak marka etiketi ve 1500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İfadeler sonrasında yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.