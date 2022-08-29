Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Vali Tutulmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milleti tarih boyunca onuruyla yaşamış, canından kutsal bildiği aziz vatanının bağımsızlığı ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş, bu uğurda canını feda etmekten bir an olsun çekinmemiş, gerektiğinde bağrından çıkan kahraman ordusuyla kenetlenerek dünya harp tarihine geçen büyük ve eşsiz zaferler kazanmıştır. Eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşımızın son aşaması sayılan ve büyük Atatürk’ün önderliğinde 26 Ağustos 1922’de azim, inanç ve kararlılıkla asil milletimiz ve kahraman ordumuzla omuz omuza başlatılan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı sonucunda ulaşılan 30 Ağustos Zaferiyle bir milletin vatanı, bayrağı, milleti ve bağımsızlığı uğrunda neler yapabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. Büyük cesaret, fedakarlık, azim ve kahramanlığın sonucu olan 30 Ağustos Zaferi tam bağımsız, özgür Türkiye Cumhuriyet Devletinin kurulmasının yolunu açmış, asil milletimizin gönlünde bir var oluş destanı olarak sonsuza dek yerini almıştır. Vatan sevgisi uğrunda, yıkılmaz bir irade ve azmin eseri olup her safhası iyi hazırlanmış, düşünülmüş, planlanmış ve nihayetinde zaferlerle taçlandırılmış Milli mücadele sonucunda kazanılan bağımsızlık ve özgürlüğümüz, büyük ve güçlü devletimiz, dün olduğu gibi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ilelebet korunup kollanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, Zonguldaklı hemşerilerimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, eşsiz zaferleri ve bu güzel topraklar üzerinde özgür ve bağımsız yaşamamızı bizlere sağlayan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı kahramanlarını, vatanı uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi sonsuz saygı ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."