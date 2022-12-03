Zonguldak Engelliler Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk ve öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Zonguldak Engelliler Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk ve öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz’a çiçek ve çikolata ikram etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Mustafa Tutulmaz, “Devletimiz engellilerin önünü açmak içim çok önemli adımlar atıyor. Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Engelli kardeşlerimiz için okullarda 1-2 öğretmen daha fazla öğretmen şeklinde çalışma yapılıyor. Engelli kardeşlerimizin toplumun eşit bireyler olarak kimseye muhtaç olmadan faydanabilmeleri sağlanmalı. Sevgi bütün engelleri kaldırır. Her zaman iyinin daha iyisi vardır. İyi bir konumda olduğumuzu görüyoruz. En büyük sorumluluk engelli kardeşlerimizin ailelerine düşüyor. Yükleri bir taraftan ağır onların ellerinden tuttuklarında büyük bir manevi hazzı yaşıyorlar. Bize düşen ne varsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Engelliler gününüz kutlu olsun” diye konuştu.

Programın son bölümünde ise Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas günün anısına Vali Tutulmaz’a forma hediye etti.