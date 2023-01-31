Denizli’de yaklaşık 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi eşini çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömen koca, tutuklandı. Zanlı, verdiği ifadede, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım" diyerek tüyleri ürpertti.

Denizli’de yaklaşık 6 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi eşini çuvala koyup iş yerinin yanındaki araziye gömen koca, tutuklandı. Zanlı, verdiği ifadede, "Eşimin ilişkiye girdikten sonra boynunu 30 dakika boyunca sıktım" diyerek tüyleri ürpertti.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ ile eşi Mithat Kocadağ arasında yasak aşk iddiası yüzünden çıkan tartışmanın ardından Mine Kocadağ, geçen sene Ağustos ayında ortadan kayboldu. Ağabeyinin programa çıkması üzerine koca Mithat Kocadağ, sonunda her şeyi itiraf ederek eşini kendisinin öldürdüğünü söyledi.

Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ, getirildiği Denizli’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşini ilk başta hızlıca ittirdiği için düştüğünü ve bundan dolayı öldüğünü söyleyen cani kocanın emniyette verdiği ifadeleri ortaya çıktı. İlk başta Mine’yi istemeyerek öldürdüğünü iddia eden koca, eşinin boğazını 30 dakika boyunca sıkarak yaşamını sonlandırdığını itiraf etti.

Mithat Kocadağ emniyette verdiği ifadede, "Eşimle ilişkiye girdim, sonrasında iki elimle 30 dakika boyunca boğazını sıktım. Cesedi banyoya koyduktan sonra bazanın altına aldım. Cesedi çuvalla otelin oraya götürdüm ve gömdüğüm yere attım" diyerek duyanların tüylerini ürpertti.

Öte yandan, Mine’nin ölmeden önce içtiği kahvesinin içine eşi tarafından fare zehri koyulduğu da iddialar arasında yer aldı.