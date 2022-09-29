Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Gerek evde sağlık gerekse kuaför ve berber hizmetleriyle her zaman yaşlıların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Gerek evde sağlık gerekse kuaför ve berber hizmetleriyle her zaman yaşlıların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tutuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi Yalova Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (YASMEK) yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi. Tutuk’a, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek de eşlik etti.

Tutuk, yaşlı vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmanın yanı sıra bazı hizmetleri de onlara sunduklarını belirterek, “Yalova Belediyesi olarak yaşlılarımızın her zaman yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Gerek evde sağlık gerekse kuaför ve berber hizmetimizi bir telefon ile onlara ulaştırıyoruz. Tüm büyüklerimizin gününü kutluyor, hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi.