Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

“Yalova’da Değişim Başladı” sloganıyla göreve başlayan Tutuk, altyapıdan üstyapıya, çevre temizliğinden festivallere kadar yapıkları birçok çalışmayı görseller eşliğinde vatandaşlara aktarıyor. Son olarak Mihenk Sokak’taki bir restoranda gerçekleşen programda konuşan Tutuk, “Yalova’da 2020 yılından günümüze kadar güzel işlere imza attık. Yeni bisiklet yolları, ulaşıma alternatif çevre yolları, asfalt, üstyapı ve gençlere yönelik çalışmalarımız hız kazandı. Yalova’mızda değişim devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımız talep ve önerilerini 153 Alo Evim Merkezi’nden iletebilirler” dedi.

Öte yandan Başkan Vekili Tutuk’un eşi Gökşen Tutuk da etkinliğe katıldı.