Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un girişimleri sonucu Safran Deresi çevresindeki 130 hektarlık dere taşkın alanı nedeniyle ruhsat alamayan vatandaşların mağduriyetleri giderildi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un girişimleri sonucu Safran Deresi çevresindeki 130 hektarlık dere taşkın alanı nedeniyle ruhsat alamayan vatandaşların mağduriyetleri giderildi.

Adnan Menderes Mahallesi’nin ortasından geçen Safran Deresi’nin çevresinde arsası olan vatandaşlar arsalarının dere taşkın alanında kalması nedeniyle yıllardır ruhsat alamıyordu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, mağduriyetlerin olduğu bölgede dev bir ıslah çalışması başlatarak mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağladı.

Ruhsatlandırma sürecinin önü açıldı

2019 yılında Yalova Güney Çevre Yolu ile birlikte planlanan 130 hektar alanın dere taşkın alanında kalmasından dolayı ruhsata konu edilmeyen arsaların ruhsatlandırma sorunu çözüldü. Hacımehmet Toplu Konutları ile Kurtuluş Caddesi arasında imarlı olan ancak dere taşkın alanında kaldıkları gerekçesi ile ruhsat düzenlenmeyen alanda kalan parsellerde, dere kret kotları onaylatılarak ruhsatlandırma sürecinin önü açıldı. 3 senedir süren ruhsat alamama sorunu da bu sayede çözülerek vatandaşların mağduriyetleri giderildi. Bu alanda kalan arsa sahipleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvurdukları takdirde ruhsat almalarının önünde herhangi bir engel kalmadı.

“Şehrimizin sorunlarını biliyor, onlara çözüm üretiyoruz”

Bu bölgede devam eden dere ıslah çalışmalarının 5-6 aylık sürede tamamlanacağını müjdeleyen Tutuk, bu şehrin bir evladı olarak sorun ve ihtiyaçları da yakından bildiklerini söyledi. “Hemşehrilerimizin sorunlarını bir bir çözüyoruz” diyen Tutuk, “Vatandaşlarımız mağdur durumdaydı ancak yaptığımız çalışmalarla bu mağduriyetleri ortadan kaldırıyoruz. Dere ıslahının tamamlanması sonrasında ruhsatlarını alıp binalarını yapmaya başlayacaklar. Şehrimizin sorunlarını biliyor, onlara çözüm üretiyoruz. Aynı şevk ve heyecanla bu yıl da çalışmalarımız, yatırımlarımız, projelerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.