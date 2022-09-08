Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek vatandaşın ilettiği talep ve önerileri değerlendirdi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek vatandaşın ilettiği talep ve önerileri değerlendirdi.

Tutuk’a, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahaddin Erbay, Volkan Dadaloğlu ve Naim Ardıç da eşlik etti. Düzenlenen toplantı sonrasında konuşan Tutuk, “7-24 mahalle halkı için görevlerinin başında olan muhtarlarımız ile genel bir toplantı gerçekleştirdik. Mahallelerimizde yapılan çalışmalar ile ilgili kendilerini bilgilendirip, onlardan gelen talep ve önerilerin de notlarını aldık. Planlamalarımız çerçevesinde devam eden çalışmalarımıza ek olarak muhtarlarımızdan gelen taleplerimizi de ekleyerek en kısa sürede çalışmaların tamamlanmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.