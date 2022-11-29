Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının bir kentin toplumsal nabzını tutan en önemli unsurlar ve ortak karar mekanizmaları olduğunu söyleyen Tutuk, “Hemşehri dernekleri, şehrimizin rengidir. Bizler önce Yalovalı, sonra geldiğimiz memleketlerin vatandaşlarıyız. Ortak paydamız Yalova” dedi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşlarının bir kentin toplumsal nabzını tutan en önemli unsurlar ve ortak karar mekanizmaları olduğunu söyleyen Tutuk, “Hemşehri dernekleri, şehrimizin rengidir. Bizler önce Yalovalı, sonra geldiğimiz memleketlerin vatandaşlarıyız. Ortak paydamız Yalova” dedi.

Etkinlik Şaban Temüge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşti. Tutuk, burada yaptığı konuşmada, Yalova’nın kalkınmasında sivil toplum kuruluşlarının yapacağı katkıları önemli bulduklarını belirtti. Yalova’nın Türkiye’nin her yerinden göç alan kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Yalova’nın Türkiye’nin bir mozaiği durumda olduğunu ifade eden Tutuk, “Hemşehri dernekleri, kuruldukları kentlere kültürel anlamda büyük zenginlikler katıyor. Aynı şekilde hemşehriler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlıyor. Bu anlamda Yalova Belediyesi olarak bizler de hemşehri derneklerimize önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışmayı, Yalovamızın gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli görüyoruz. Fikir ve önerileriniz bizim için önemli” dedi.

Tutuk’tan destek sözü

Bu yıl Yalova Belediyesi’nin destekleriyle yapılan ‘Hemşeri Dernekleri Buluşması’nı da hatırlatan Tutuk, bundan sonra yapılacak etkinliklere de destek sözü vererek, “Bu yıl yapılan bu etkinlik bizlere kültürlerimizi yakından tanıma fırsatı sundu ve oldukça beğenildi. Bu zaten bir provaydı. Bundan sonra daha da büyüklerini, daha da iyisini hep birlikte yapacağız. Huzur, esenlik ve mutluluğa ulaşmak birlikte güçlü toplumlar ile olur. Bu nedenle Yalovamızda bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın fikirleri çok değerli ve bizim için çok önemli. Bizler biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

Dernek başkanlarından teşekkür

Öte yandan yapılan istişare toplantısında dernek başkanları söz alarak görüş ve önerilerini sundu. Dernek başkanları Yalova Belediyesi’ne ve Tutuk’a teşekkür etti.

İstişare toplantısına Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Bahaddin Erbay, Ahmet Sarıduman ve Volkan Dadaloğlu katıldı.