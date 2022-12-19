Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Dünya Kupası final müsabakasını KYK Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle izledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Dünya Kupası final müsabakasını KYK Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle izledi.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası final müsabakasında karşı karşıya gelen Arjantin-Fransa maçını yaklaşık 200 öğrenci ile büyük bir heyecanla izleyen Başkan Vekili Tutuk, kendisini davet eden öğrencilere teşekkür etti. Tutuk’a Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ve AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan da eşlik etti.

Maçın 90 dakikası tamamlanmasıyla uzatmalara giden bölüm arasında kısa bir konuşma yapan Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk, “Dünya Kupasına yakışır bir maç izliyoruz. Sizlerde beni davet ettiniz ve bu davetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben hem Mustafa ağabeyiniz olarak hem de Yalova Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağım” dedi.