Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova’da yıllardır çözüm bekleyen konuların başında gelen Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili gelinen aşamaları kamuoyu ile paylaştı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova’da yıllardır çözüm bekleyen konuların başında gelen Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili gelinen aşamaları kamuoyu ile paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Bağlarbaşı Mahallesi’nde Yalova Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliği ile 100 dönümlük alanda başlattığı dönüşüm ile hem mahalleye hem de şehre yeni bir kimlik kazandırılacak. 25 Ocak 2023 tarihinde Toplu Konut İdaresi tarafından “Yalova İli, Merkez İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Projesi 717 Adet Konut ve 19 Adet Dükkân İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İşi” adıyla yeni konutların yapım ihalesi yapılacak.

“Kronikleşmiş sorunları tek tek çözüme kavuşturuyoruz”

İhale sürecinin tamamlanmasının ve riskli alandaki yapıların yıkılmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni konutların inşaatlarına başlanacağını müjdeleyen Tutuk, Yalova’nın yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını tek tek çözdüklerini belirterek, “Yalova’mızın birçok noktası hizmete aç durumda. Yalova’nın kronikleşmiş birçok sorununu tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Bağlarbaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm hamlesini başlattık. Süreç planlamalar doğrultusunda devam ediyor. 704 hak sahibi, 343 adet bina ve 468 adet bağımsız birimin bulunduğu riskli alanda Yalova Belediyesi olarak yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Alanda yer alan yapıların yıkım işlemlerini sürdürüyoruz” dedi.

Kıymet takdir bedelleri 4 katına çıkartıldı

Bedel anlaşması imzalayan hak sahiplerine kıymet takdir bedellerinin ödendiğini söyleyen Tutuk, yapılarını tahliye eden hak sahiplerine bağımsız bölüm başına kira yardımı ve taşınma yardımı verildiğini de belirtti. Proje başlangıcı olan 2020 yılından bu yana hak sahiplerinin mağdur olmaması için de birçok çalışma yapıldığını söyleyen Tutuk, “Proje başlangıcı olan 2020’den bu yana hak sahiplerimizin mağdur olmamaları adına eksper raporları da dikkate alınarak kıymet takdir bedelleri 4 katına çıkartıldı. Kira yardım bedelleri de yüzde 50 artırıldı, bu yardımlara taşınma yardımı da ilave edildi. Bedel anlaşması imzalayan hak sahiplerine 12 aylık kira yardımı ve taşınma yardım bedeli peşin olmak üzere en geç 1 ay içerisinde ödenmektedir” şeklinde konuştu.

Yerinde dönüşüm uygulanacak

Proje çerçevesinde yerinde dönüşüm metodu uygulanacağını söyleyen Tutuk, “Hak sahiplerinin de talepleri doğrultusunda bu proje çerçevesinde yerinde dönüşüm metodu uygulanacaktır. Yani yapılacak yeni konutlar halihazırda söz konusu riskli alanda ikamet eden hak sahiplerine verilecektir” dedi.

Konteyner evler 2023’ün ilk aylarında yapılacak

Kiralık konut bulamayan hak sahiplerinin mağdur olmamaları adına konteyner kent kurulacağını bildiren Tutuk, “Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne başvurarak gayrimenkul anlaşması imzalamış, yapısını tahliye etmek isteyen ancak yeni konutların teslimine kadar barınacak yer veya kiralık konut bulamayan hak sahiplerine, yeni konutların teslimine kadar barınmaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Konteyner Kent yapılması kararlaştırıldı. Konteyner kentin ilk etabı için ihalesi tamamlandı. 2023’ün ilk aylarında da yapımına başlayacağız. Konteyner evler, riskli alanda bulunan yapıların tahliyesi ve yıkımı öncesi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecektir. Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz vatandaşının yanında. Kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz” diye konuştu.

Tutuk, bu sürecin çözüme kavuşturulmasında büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ile Meliha Akyol’a da teşekkür etti.