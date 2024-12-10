Antalya’nın Manavgat ilçesinde profesyonel balıkçılık yapan Savaş Dursun’un kıyıdan denize saldığı oltaya yaklaşık 50 kiloluk köpek balığı takıldı. Köpek balığını denize girip kıyıya çıkaran Dursun, balığı bir süre inceledikten sonra kucağına alıp denize tekrar saldı. Dursun’un o anları komedi filmi Recep İvedik’in köpek balığı sahnesini hatırlattı.

Antalya’da pofesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, balık avlamak için Manavgat ilçesi Manavgat Sahili’ne geldi. Dursun’un kıyıdan denize saldığı oltasına 1,5 metreyi geçkin yaklaşık 50 kiloluk kum köpek balığı takıldı. Köpek balığını fark ede Dursun, ona zarar vermemek için suya girip kucaklayarak kıyıya çıkardı. Bir süre köpek balığını inceleyen Dursun, ardından balığı yüzgeçlerinin altından tutarak kucakladı ve tekrar denize bıraktı. Dursun ile köpek balığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, akıllara komedi filmi Recep İvedik’in köpek balığı sahnesini getirdi.

Sahildeki köpek balığı ile yaşadığı o anları da anlatan Dursun, şunları söyledi:

“Çelik bedenli olta kullandık yakalamak için, çünkü inanılmaz keskin dişleri var. Balığa zarar vermemek için suya girerek onu kıyıya çıkardım. İnceledikten sonra dalgalardan dolayı gidemeyince Recep İvedik gibi kucaklayıp suya saldım. Biraz korktum açıkçası ancak dünyanın farklı yerlerinde çok daha büyük köpek balıkları ile mücadele ettim. Özellikle koltuk altından tutuğunuz zaman balık etkisiz hale geliyor. Balıklarla çok haşır neşir olduğum için neresinden tutmam gerektiğini biliyorum. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye etmem, hiç muhatap olmasınlar”,

“Küçük balıklarla besleniyorlar”

Aralık, ocak aylarında yağmurlardan sonra büyük akarsuların ağzından sersemlemiş balıkları toplamak için bu türlerin geldiğini belirten Dursun, “Genelde bu aylarda gece avlanıyorlar. Ana menüsünde deniz memelileri olmayan balıklar. Küçük balıklarla besleniyorlar. İnsana saldırma ihtimali düşük bir tür. Biz genelde Derinsu da avlanırken denk geliyoruz. Bazen oltamızdaki balığın yarısını ısırarak bizden vergi alıyor, bazen canlı yemimize yakalanıyor. Yine salıyoruz, çünkü koruma altında” dedi.