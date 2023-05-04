Eskişehirli birçok vatandaş, çeşitli özellikle barındıran akıllı saat kullanımı yaygınlaşmasına rağmen klasik saat kültürünü devam ettiriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her şey gibi saatler de akıllandı. Çoğu genç klasik saatler yerine özellikleriyle dikkatleri çeken akıllı saatler tercih ederken, orta yaş ve üstündeki vatandaşlar klasik saatten halen vaz geçemiyor. Kalitesiyle ve görüntüsüyle daha çok dikkat çektiği aktarılan klasik saatler, bazı vatandaşların gözünde bir tarz meselesi haline geldiği belirtildi.

Uzun yıllardır saatçilik yapan Emre Öztürk ise, klasik saatlerinin tadının bir başka olduğunu söyledi. Gençlerin genellikle akıllı saatleri tercih ettiğini ancak bazılarının da klasik saatlere ilgi göstermeye devam ettiğini dile getiren Öztürk, klasik saatlerin kalitesiyle ve görüntüsüyle akıllı saatlerden daha üstün olduğunu söyledi.

“Klasik saatler kaliteleriyle ve görüntüleriyle akıllı saatlerden daha iyiler”

Eskişehir’de saatçilik yapan Emre Öztürk, akıllı saatlere rağmen klasik saat satışlarının devam ettiğini aktardı. Klasik saat ve akıllı saat fiyatlarıyla ilgili bilgiler de veren Öztürk, “Klasik saat satışlarında eskisine göre biraz düşüş var, ama yine de satılıyor. Vatandaşlar akıllı saatlere rağmen hala klasik saatlerden vaz geçmiyorlar. Akıllı saatte de satışlar iyi ama klasik saatin tadı bir başka. Klasik saatler kaliteleriyle ve görüntüleriyle akıllı saatlerden daha iyiler. Klasik saat tarz meselesidir, orta yaş ve üstlerinin ilgisi yoğun. Gençler daha çok akıllı saatleri tercih ediyorlar, ama bazı klasik saat markaları onların da dikkatini çekiyor. Akıllı saatler çeşitli özellikler barındırırken, klasik saatler daha çok kozmetik üzerine yoğunlaşıyor. Gençler akıllı saatlerin sportif duruşunu da seviyor ama onlar klasik saatler kadar tarz değiller. Klasik saatler akıllı saatlere göre bir tık daha üst grup kalıyor. Akıllı saatlerin fiyatı 600 liradan başlayıp 7 bin liraya kadar çıkarken, klasik saatlerin fiyatı ise ortalama 350 liradan başlıyor ve 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor”