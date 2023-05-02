CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, seçim çalışmaları çerçevesinde bir araya geldiği mahalle sakinlerine iktidarın 20 yılda Adıyaman’a yapamadığı hizmetleri 1 yıl içerisinde yapacaklarını söyledi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere, merkeze bağlı Binevler ve Kayaönü Mahallesinde kendisini karşılamak için toplanan mahalle sakinlerine hitap etti.

Milletvekili Tutdere, 14 Mayıs’tan sonra zulüm düzenin son bulacağının altını çizerek vatandaşları zenginliğe kavuşturacak olan Millet İttifakının iş başı yapacağını vurguladı.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşadı, büyük acılar yaşadı, yüreğimiz paramparça. Bu yıkımda Adıyamanlılar olarak bu mevcut iktidar bizi afette de unuttu. Kurtarılabilecek durumda olan binlerce hemşehrimiz, kardeşimiz, evladımız bunların ihmali yüzünden, bunların liyakatsiz kadroları yüzünden maalesef can verdiler. Adıyaman AK Parti tarafından hizmette unutuluyordu, afette gördük ki bunlar Adıyaman’ı afette de unutmuş. Bizler burada feryat ettik, Adıyaman’ın yıkıldığını, binlerce insanın enkaz altında olduğunu söyleyerek Adıyaman’ın sesini duyurmak için çok çırpındık ancak bu zulüm düzeni bu sesimizi görmedi, duymadı. Bu deprem şu gerçeği ortaya çıkardı, içinde bulunduğumuz bu sistem bozuk bir düzen. Bu sistemde vatandaşın bir kıymeti yok, bunu depremde gördük. Onun için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde 6 genel başkan ve 6 siyasi parti bir araya geldik. Buradaki amacımız bu bozuk düzeni değiştirmek. Bu bozuk düzeni değiştirmek için de genel başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız başta olmak üzere 6 genel başkanımız Anadolu’yu karış karış geziyorlar. Adaleti yok eden, gençlerimizi işsiz bırakan, tütünümüze yasak getiren bu bozuk düzeni mutlaka değiştireceğiz ve sandıktan zaferle çıkacağız. İnşallah bu dönem iktidar milletvekili olarak TBMM’ye göndereceksiniz ve o zaman bizler halkımızla birlikte bütün sorunları çözeceğiz. Depremin başından bu yana Binevler Mahallemiz sanki Adıyaman’ın bir mahallesi değilmiş gibi büyük bir haksızlık yapılıyor. Suyundan tutun mahallenin bozuk yollarına kadar inşallah 14 Mayıs’tan sonra Binevler’de hak ettiği hizmeti alacak, Adıyaman’da hak ettiği hizmeti alacak bundan emin olun. Gücünüzü birleştirin ve sandıkta bize sahip çıkın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkın. Göreceksiniz ki AK Partinin yirmi yıldır yapamadığını biz bir yılda yapıp hepinizin hizmetine sunacağız. Bunlar Adıyaman’ımızın mahallelerini, köylerini bilerek yoksul bıraktı. Yoksulluğu yönetmeye çalışıyorlar. Biz bu topraklarda yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluk tarihin çöplüğüne gidecek. Bizim iktidarımızda herkes kazanacak, herkes zenginleşecek yoksul insanımız kalmayacak” diye konuştu.