Elazığspor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, Erzurum’da devam eden ikinci etap kampıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığspor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, Erzurum’da devam eden ikinci etap kampıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yeni sezon öncesi hazırlıklarına Erzurum Palandöken’de devam eden Elazığspor’da Sportif Direktör Alaattin Tutaş, kampı değerlendirdi. Geçen sezon yakalanan aile ortamının devam ettiğine vurgu yapan Tutaş, "Futbolcularımız birbirini tanıyor ve seviyor. Geçen sezondan süregelen bir aile ortamımız var ve bu pekişerek devam ediyor. Teknik direktörümüz Ramazan Çelik’in de takımımıza adaptesinden memnunuz. Kendisi genç ve idealist bir teknik adam. İnşallah Elazığspor onun da kariyer planlamasında önemli bir yer tutacaktır. Erzurum kampımızın güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Futbolcularımız günde çift idman yapıyor ve yeni sezona hazırlanıyor. İlk hazırlık maçımızı farklı kazandık Artvin Hopaspor karşısında, ikinci maçımızı da Erbaaspor’la oynayacağız. Programa göre 1 ya da 2 hazırlık maçı daha oynayacağız ve kampımızı tamamlayıp Elazığ’a döneceğiz. Entegre Solar Elazığspor olarak her zaman en iyisini sahaya yansıtmanın mücadelesi içinde olacağız" dedi.