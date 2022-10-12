ES Elazığspor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, 52 Orduspor FK karşısında alınan farklı yenilgiyi yorumlayarak, ’’En yakın zamanda toparlanacağız, taraftarımızın şüphesi olmasın” dedi.

ES Elazığspor Sportif Direktörü Alaattin Tutaş, 52 Orduspor FK karşısında alınan farklı yenilgiyi yorumlayarak, ’’En yakın zamanda toparlanacağız, taraftarımızın şüphesi olmasın” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grubun 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı 52 Orduspor FK’ya 5-1 yenilerek taraftarlarını üzen Entegre Solar Elazığspor’da, 7. haftada iç sahada oynanacak olan Yeni Mersin İdman Yurdu maçı hazırlıkları devam ediyor. Sportif Direktör Alaattin Tutaş, son alınan yenilginin camiayı üzdüğünü ancak en yakın sürede toparlanabileceklerine dikkat çekerek, taraftarlardan destek istedi.

’’Yenilgi camiamızı derinden üzdü’’

6 haftada alınmış olan bir 10 puan olduğuna dikkat çeken Tutaş, “Lig zorlu ve uzun bir maraton, eksiklerimiz kayıplarımız illa olacaktır. Son alınan farklı yenilgi camiamızı derinden üzdü. Özellikle 2-1’den sonra futbolcularımız demoralize oldu. Bu tür hatalar olacaktır. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle gerekli istişareler yapıldı. Elazığspor her zorluğu aşabilecek güçtedir. Taraftarlarımızı, camiamızı birlik - beraberliğe davet ediyoruz. Toparlanacağız, taraftarımızın şüphesi olmasın. Cumartesi günü grup lideri Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağımız maça tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.