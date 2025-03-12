Tutak İlçe Müftülüğü tarafından "12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" münasebetiyle Ortaokul Öğrencileri arasında ezbere şiir okuma yarışması düzenledi.

Tutak Anadolu İmam-Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Kazım Karabekir Ortaokulu Öğrencisi Elif Solin Yıldırım birinci, İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencisi Rabia Nur Vural ikinci, Çırpılı Ortaokulu Öğrencisi Fatma Tataş ise üçüncü oldu. İlçe Müftülüğümüz dereceye giren Öğrencileri ödüllendirirken, yarışmaya katılan diğer Öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi. Tutak İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.