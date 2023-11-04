Ağrı’nın Tutak ilçesinde Sultan Melihşah İlkokulunda görev yapan öğretmenler, öğrencilerin sıralarını Türkiye haritası, çarpım tablosu, alfabe, ritmik sayma, metre, tek çift sayılar, Romen rakamları gibi bilgilerle donatarak eğitim öğretimin yanında gizil öğrenmeyi de sağlıyor.

Okulda öğrenim gören 183 öğrencinin faydalandığı bu uygulama, öğretmenlerin sosyal medyada gördüğü bir fikirden esinlenerek hayata geçirildi. Öğretmenler, öğrencilerin sıralarına yerleştirdikleri masa örtüleri ile öğrencilerin hem kolay öğrenmelerini hem de öğrendiklerinin akıllarında kalmalarını hedefliyor.

Sınıf öğretmeni Ahmet Paksoy yaptığı açıklamada öğrencilerin öğrendikleri konuları unutabildiğini, bu sıra örtüleri ile unuttukları konuları gizil öğrenme yoluyla sürekli gözlerinin önünde bulundukları için daha iyi hatırlayabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Paksoy, “Bu sıra örtülerini sosyal medyada gezinirken gördüm ve ilgimi çekti. Birkaç öğretmen arkadaşımızla toplanıp sıra örtülerini sipariş verdik. Birkaç gün içinde elime ulaştı. Ben de ertesi gün de hepsini tek tek sıralara yerleştirdim. Sıra örtülerini ilk getirdiğim zaman çocuklar çok şaşırdılar, mutlu oldular ve hemen sıralara koştular. Birbirlerine sorular sormaya başladılar.” dedi.

Öğrencilerin sıra örtülerini kullanarak sözlü sınavlara hazırlandıklarını ve genel kültür oyunları oynadıklarını belirten Paksoy, “Mesela bir şehir söyledim, çocuklar sıraların üzerinde o şehri bulmaya çalıştılar. Benzer yarışmalar düzenleyerek öğrencilerimizin eğlenceli bir şekilde yeni bilgiler edinmelerini sağladık” diye konuştu.

Öğrencilerden Sümeyye Ruken Öztürk ise sıra örtülerini çok sevdiğini belirterek, “Öğretmenim getirdiği için çok mutlu oldum. Bazı şeyleri unutmuştum. Bakarak yavaş yavaş öğrendim. Defterlerime yazdım. Öğretmenimin yaptığı şeyleri de hep yaptım.” ifadelerini kullandı.

Muhammed Yolcu da projeyi çok sevdiğini dile getirerek, “Bazı şeyleri unuttuğum için bakıyorum, tekrarlıyorum ve öğreniyorum. Öğretmenimize de bunu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. En çok çarpım tablosunu sevdim çünkü çarpım tablosunu sürekli unutuyordum. Gözümüzün önünde olduğu için gözümü kapatıyorum ve ezberliyorum. Kısa zamanda her şeyi öğreneceğime inanıyorum.” dedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de okulda 8 öğretmenin görev yaptığını belirterek, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Öğrenciler için büyük fedakarlık yapan okul yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür eden Kökrek, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin eğitim öğretimine katkı sağlamak için her türlü imkanı seferber ediyor. Bu uygulama da bunun güzel bir örneği. Öğrencilerimizin sıralarını bilgi kaynağı yapan öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu sayede öğrencilerimiz hem eğleniyor hem de öğreniyor.” şeklinde konuştu.