Ağrı’nın Tutak ilçesinde Tutak Kaymakamlığı, Tutak Belediye Başkanlığı ve Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Doğu Anadolu Kitap günleri kapsamında 1. Tutak Kitap Fuarı açıldı.

Tutak Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu’nda açılışı yapılan fuara Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, kurum amirleri, yerel halk şaiirleri ve çok sayıda vatandaş katıdı. 14 yayın evinin sergilediği Kitaplara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Adıbelli, yayın evlerinin standlarını tek tek gezdi. Katılımcı ve yazarlarla bir süre sohbet eden Adıbelli kitaplara ve kültürel çalışmalara verdiği desteği vurgulayarak okuma alışkanlığının önemine değindi. Adıbelli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışın ardından İlçe yerel halk şairleri tarafından şiirler okundu.