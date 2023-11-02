Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Adıbelli, köy okullarını gezerek öğrencilerle ilgilendi ve eğitim kalitesini artırmak için çalışmalar yaptı. Köy sakinleriyle de sohbet eden Kaymakam Adıbelli, talep ve sorunları dinleyerek çözüm yolları aradı.

Tutak Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçenin kalkınması ve vatandaşların refahı için yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Açıklamada, “İl Özel İdaresi desteği ile İlçe Özel İdaresi tarafından köylerin yol kumlama çalışması ve parke taşı teslimatları devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Tutak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından uygulanan Vefa Projesi ile vatandaşlarımızın evlerinin temizliği yapılmaya devam etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Tutak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından yürütülen Tutak Aşevi Projesi ile hanelerin sıcak yemek ihtiyacı karşılanmaktadır.” denildi.

Tutak Kaymakamlığı, ilçenin gelişimi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.