Kenan Çakır

(İHA) AĞRI-Ağrı’nın Tutak ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı.

Tutak Öğretmen evi konferans salonunda düzenlenen Kutlama programına Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İlçe Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Ak parti Tutak ilçe başkanı Mehmet Sayan ,İlçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tutak Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program da öğrencilerin hazırlamış oldukları oratoryo gösterileri, şiir dinletileri, skeçler ve 12 Mart İstiklal Marşı Anısına hazırlanmış video gösterisi sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Verilen hediyelerin ardından program sona erdi.