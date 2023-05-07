Ağrı’nın Tutak ilçesinde, "Tutak Doğa ve Çevre Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tutak Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü işbirliği ile "Tutak Doğa ve Çevre Çalıştayı" düzenlendi. Tutak Öğretmenevinde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çalıştayda, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel; "Doğal dengenin bozulmasının biyolojik etkinlikleri", İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili; "İnsan mekan etkileşimi ve sürdürülebilir çevre", Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Yaban Hayatı Teknikeri Mehmet Durkup; "Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü faaliyetleri, ülkemizde nesli tükenmekte olan bazı yaban hayvanlarının özellikleri ve yaşam bölgeleri" konularını ele aldı. Çalıştay sonunda konuşan İlçe Kaymakamı Enis Aslantatar, çalıştaya katkısı olan herkese teşekkür etti.Çalıştaya, İlçe Kaymakamı Enis Aslantatar, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, İlçe Belediye Başkanı Bülent Duru, İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alperen Kayserili, İbrahim Çeçen Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammet Nuri Kılıç, İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Necmi Karaoğlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Yaban Hayatı Teknikeri Mehmet Durkup, ilçe protokolü ve öğretmenleri katıldı.