Ahmet Özen, kendisine güvenen delegelere teşekkür ederek, genel kurulun Tut ilçe çiftçisine hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman Belediyesi 160 personel ile sahada

Adıyaman Belediyesi 160 personel ile sahada

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