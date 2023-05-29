Deprem ve selden etkilenen Adıyaman’ın Tut ve Gölbaşı ilçelerinde çiftçilere besi yemi dağıtıldı.

Adıyaman’da deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Gölbaşı ve Tut ilçesinde 80 üreticiye FAO ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde besi yemi dağıtıldı.

"Depremden Etkilenen Kırsal Alandaki Üreticilerin Gelir Kaynaklarının Korunması" projesi çerçevesinde her iki ilçede 41 bin 600 kilo besi yemi arpa ezmesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve ilçe müdürleri dağıtım etkinliğine katıldı.